2019-08-21T05:35:19+03:00
Происшествия

Хабаровчане заплатили за турпутевки, на самом деле купив воздух

В афере с деньгами за несостоявшиеся поездки подозревают менеджера турфирмы
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчане заплатили за турпутевки, на самом деле купив воздухХабаровчане заплатили за турпутевки, на самом деле купив воздухФото: Олег ЗОЛОТО
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Клиенты хабаровской турфирмы планировали отдохнуть за границей, но в итоге оказались жертвами обмана. Одна из пострадавших выяснила прямо перед отлетом, что в компании ей не оплатили ни перелет, ни проживание, хотя она внесла 100 процентов предоплаты. В такой же ситуации за день до начала тура оказалась еще одна хабаровская семья, заплатившая за свой отпуск 238 тысяч рублей.

- В мошенничестве подозревают 58-летнюю хабаровчанку, которая работала старшим менеджером по туризму. Она принимала от клиентов деньги, однако выполнять договорные обязательства она не торопилась. Полученные средства она тратила на собственные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Пока женщину считают причастной к двум противоправным эпизодам. Ущерб от ее действий оценили в 550 тысяч рублей. В отношении фигурантки завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Сама подозреваемая пока находится на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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