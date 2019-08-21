2019-08-21T08:14:56+03:00
Недвижимость

Коммунальщики в Бикине получили нагоняй за отсутствующую горячую воду

Ресурс можно было отключить максимум на 14 дней, однако без водоснабжения дома простояли 19 суток
Ольга КИВА
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Коммунальщики в Бикине получили нагоняй за отсутствующую горячую водуКоммунальщики в Бикине получили нагоняй за отсутствующую горячую водуФото: Мария ЛЕНЦ
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Жильцы нескольких домов в Бикине вынуждены были мириться с отсутствием горячей воды целых 19 дней. При этом по стандарту отключить воду коммунальщики в связи с ремонтными работами имеют право только на 14 суток. Эту ситуацию подробно описали в средствах массовой информации, естественно, такое событие не осталось без внимания работников прокуратуры.

- Во время проверки подтвердили, что горячую воду отключили 31 июля. На момент выяснения обстоятельств уже прошло 19 дней. Это обстоятельство противоречит пункту 3 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах. Он гласит, что предоставление коммунальных услуг потребителю осуществляется круглосуточно и бесперебойно. Также по требованиям СанПиН отключение ресурса не должно превышать срок в 14 суток, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге нарушителям, в числе которых оказались сотрудники администрации города Бикина и коммунальной компании, внесли представления об устранении нарушения. Требования документа уж выполнены – 19 августа горячая вода вернулась в дома. Пока решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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