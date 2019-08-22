2019-08-22T08:53:45+03:00
Политика

Военные летчики в Хабаровском крае учились штурмовать позиции боевиков

Бойцы нанесли ракетно-бомбовый удар по врагу
Александр ШТААЛЬ
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Военные летчики в Хабаровском крае учились штурмовать позиции боевиковВоенные летчики в Хабаровском крае учились штурмовать позиции боевиковФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае прошли учения с участием летчиков армейской и бомбардировочной авиации. В рамках тренировки бойцы нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям условного враг, показав тем самым мастерство поражения наземных целей.

- При выполнении поставленных задач задействовали транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и ударные Ка-52 «Аллигатор». Разбить противника также помогли летчики бомбардировщиков Су-34 и Су-24М2, которые нанесли удар с воздуха, выпустив бомбы и неуправляемые ракеты, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

При выполнении практических стрельб и бомбометании бойцы также выполнили противоосколочные маневры, продемонстрировали, как отлично могут уходить от наземных средств поражения предполагаемого врага. При этом, выполняя поставленные задачи, бойцы использовали опыт ведения современных вооруженных конфликтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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