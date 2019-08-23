Для маленьких сельчан в Хабаровском крае достраивают детский сад
В Вяземском районе полным ходом идут работы по строительству детского сада. Новое дошкольное учреждение возводят в поселке Дормидонтовка. К слову, посещать его будут также дети из села Кукелево.
Как сообщили в районной администрации, сдать второй этаж здания собираются до конца августа этого года. На данный момент подходят к завершению строительно-монтажные работы. Сейчас строители укладывают ламинат на первом этаже, благоустраивают территорию рядом с будущим детским садом. Возле здания уже появились прогулочные веранды, рабочие также готовят площадки под покрытие.
Перед предстоящим «новосельем» закупили и уже завезли технологическое оборудование для пищеблока. В ближайшее время планируют получить детскую мебель, которую приобрели для садика путем аукционов.
ИСТОЧНИК KP.RU