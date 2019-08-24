СЕГОДНЯ 02:42 2019-08-24T02:42:08+03:00

Погода в Хабаровске на 24 августа 2019 года: до +19, без осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

В основном в регионе без осадков

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В Биробиджане небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +18+20.

В Хабаровске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +17+19.

В Бикине без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +18+20.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +17+19.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +19+21.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +16+18.

В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU