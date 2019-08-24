Погода в Хабаровске на 24 августа 2019 года: до +19, без осадков
В Биробиджане небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +18+20.
В Хабаровске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +17+19.
В Бикине без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +18+20.
В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +13+15.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +17+19.
В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +19+21.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +16+18.
В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +14+16.
ИСТОЧНИК KP.RU