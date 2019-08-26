Погода в Хабаровске на 26 августа 2019 года: до +24, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +23+25.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +22+24.
В Бикине без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +21+23.
В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +17+19.
В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21+23.
В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +22+24.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +18+20.
В Охотске небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +12+15.
ИСТОЧНИК KP.RU