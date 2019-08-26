2019-08-26T00:59:10+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 26 августа 2019 года: до +24, без осадков

Не ожидаются дожди и в столице Биробиджана
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 26 августа 2019 года: до +24, без осадковПогода в Хабаровске на 26 августа 2019 года: до +24, без осадковФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +23+25.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +22+24.

В Бикине без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +21+23.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21+23.

В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +22+24.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +18+20.

В Охотске небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +12+15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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