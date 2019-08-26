2019-08-26T02:01:22+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Хабаровске 26 августа 2019: впечатляющие прогнозы гидрологов сбываются

Сегодня утром вода достигла отметки в 623 сантиметра
Ольга КИВА
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Уровень Амура в Хабаровске 26 августа 2019: впечатляющие прогнозы гидрологов сбываютсяУровень Амура в Хабаровске 26 августа 2019: впечатляющие прогнозы гидрологов сбываютсяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Уровень Амура в Хабаровске по данным на шесть часов утра 24 августа составил 623 сантиметра. По прогнозам гидрологов вода еще поднимется на 15-20 сантиметров в ближайшие два дня. Напомним, ранее специалисты сообщали, что вода может подняться до отметки в 680 сантиметров.

Как отметили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, превысили отметки опасного явления реки Амур у Хабаровска, а также у сел Елабуга, Троицкое, Малмыж и на реке Уссури у села Новосоветское. Выше неблагоприятного явления вода поднялась на реках Амур в Нанайском и Комсомольском районах, на реках Уссури, Подхоренок и Кур.

По прогнозам гидрологов ожидается повышение уровня воды до 730-780 сантиметров в Хабаровском районе на реках Кур у села Новокуровка, а также до 1030-1060 сантиметров на реке Тунгуска в поселке Архангеловка. Возможно подтопление сенокосов, пастбищ, дорог местного значения, опор ЛЭП, посевов, огородов, населенных пунктов, расположенных в поймах рек, не защищенных дамбами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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