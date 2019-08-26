Защищать Комсомольск от наводнения помогают военные

СЕГОДНЯ 02:32 2019-08-26T02:32:30+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре продолжают укреплять дамбы перед приходом гребня паводка. Ранее сообщалось, что стихия наберет силу в период 31 августа-2 сентября. Пока есть время военные спасатели, сотрудники чрезвычайного ведомства и добровольцы активно работают, чтобы защитить город Юности от «большой» воды.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, гидросооружения в районе микрорайона Менделеева собираются поднять до восьми метров. Напомним, что по прогнозам гидрологов, Амур у Комсомольска может достигнуть отметки в 750 сантиметров. К слову, опасным явление считается на отместке в 650 сантиметров.

Работа по укреплению дамб продолжается круглосуточно. Так, в районе на улицах Сторожевая, Пугачева, Безымянная и Техническая работали 44 единицы техники, на территорию завезли больше двух тысяч кубов грунта. Отметим также, что от воды спасаются с помощью насосов, которые в том числе и для перекачивания воды из ливневой канализации в Амур.

ИСТОЧНИК KP.RU