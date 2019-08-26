Уровень Амура в Комсомольске 26 августа 2019: вода выше отметки опасного явления

СЕГОДНЯ 02:57 2019-08-26T03:04:46+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре утром 26 августа вода находилась на уровне 655 сантиметров. Об этом сообщили в управлении ГОЧС администрации города. Напомним, опасным явление стало, когда река поднялась выше отметки в 650 сантиметров.

По прогнозам гидрологов, ситуация будет только усугубляться. Так, ожидается подъем воды за сутки - до 20 сантиметров. Ранее сообщалось, что уровень воды может достигнуть отметки в 680 сантиметров. В связи с неблагополучной гидрологической обстановкой в городе Юности основные силы бросили на укрепление дамб.

Напомним, что в краевой столице уровень Амура на шесть часов утра 26 августа составил 623 сантиметра. Выше отметки опасного явления поднялась вода в реке Амур у Хабаровска, а также у сел Елабуга, Троицкое, Малмыж и на реке Уссури у села Новосоветское.

ИСТОЧНИК KP.RU