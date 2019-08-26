Отъезжающих в Испанию из Хабаровского края предупреждают о вспышке листериоза

СЕГОДНЯ 04:03 2019-08-26T05:40:13+03:00

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Отъезжающих в Испанию жителей Хабаровского края предупреждают о вспышке листериоза. Происшествие случилось в Андалусии – районе на юге страны. Так, по сообщению Министерства здравоохранения от 17 августа текущего года, за последние три недели заболевание диагностировали у более 40 человек. Около половины из них госпитализированы.

- По данному инциденту местные органы здравоохранения провели расследование и выяснили, что причина кроется в мясных продуктах La Mecha, производимых в Севилье. Продукцию уже изъяли из продажи, - прокомментировали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

По предварительной информации, в мясных товарах находился возбудитель, который попал туда из-за неисправности оборудования на производстве. Медики не исключают выявления новых случаев заболевания с учетом длительного инкубационного периода заболевания.

Отметим, что вспышки листериоза периодически фиксируют в странах Европы, однако в России случаи заболевания до сих пор были единичными. Туристов убедительно просят принять вышеизложенную информацию к сведению при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU