Пожилой водитель сбил пешехода в центре Хабаровска

СЕГОДНЯ 04:29 2019-08-26T04:32:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске в минувшую субботу, 24 августа, случилась авария, в которой пострадал 51-летний горожанин. Мужчина решил перейти дорогу по «зебре» на красный свет. Водитель Toyota Mark-2 не ожидал такого маневра от мужчины и не успел вовремя отреагировать. Итог – пешеход оказался под колесами машины. Происшествие случилось в районе дома №23 по улице Волочаевской.

Как сообщил информированный источник, в отношении 81-летнего водителя составили административный протокол. Такая же участь постигла и пешехода, у которого врачи диагностировали ушибленную рану лба справа, синяки на локте и грудной клетке. Известно, что водитель на момент происшествия был пьян. Стаж его вождения составляет 29 лет.

Жителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, уважайте друг друга при нахождении на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU