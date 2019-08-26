В Хабаровске временно изменят трамвайный маршрут №2

СЕГОДНЯ 04:47 2019-08-26T05:37:27+03:00

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В Хабаровске планируют изменить маршрут трамвая №2. Корректировка будет действовать один день – 8 сентября, когда будут проходить выборы. Так, по информации, предоставленной в пресс-службе администрации города, общественный транспорт будет отправляться от остановки «Картонно-рубероидный завод» в 7:36, 9:26, 11:16, 13:06, 14:56, 16:46 и 18:36 и следовать до Депо №1, а также в 19:28 и ехать до Депо №1. Отправляться от остановки «Железнодорожный вокзал» трамваи будут в 6:40, 8:30, 10:20, 12:10, 14:00, 15:50, 17:40 и 19:05 (от Депо №1).

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Также горожан убедительно просят учитывать всю вышеизложенную информацию при планировании поездок по городу в День выборов 8 сентября, который выпадает на воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU