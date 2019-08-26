Остался без приятельницы и денег уснувший в парке комсомольчанин

СЕГОДНЯ 05:10 2019-08-26T05:36:18+03:00

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Житель Комсомольска-на-Амуре познакомился с женщиной в кафе. В ее же компании собирался провести время, однако у новой приятельницы были совсем другие планы. Правда, 26-летний горожанин узнал об этом утром, когда выяснил, что остался совсем без денег.

- Горожанин обратился в полицию, рассказал о своей новой знакомой, и как они вместе проводили время в городском парке. С его слов, общение сопровождалось распитием спиртных напитков, а потом он уснул. Когда проснулся, то не обнаружил ни подруги, ни 15 тысяч рублей, которые при нем были, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В итоге 48-летнюю приятельницу разыскали и задержали. Как выяснилось, ранее ее уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. С ее слов, похищенные деньги женщина потратила на личные нужды. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU