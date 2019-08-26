«Большая вода» зашла в 45 домов в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 05:43 2019-08-26T07:06:18+03:00

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В Хабаровском крае на сегодняшний день подтоплены 45 домов. По последним данным, уровень воды в Амуре у Хабаровска составил 624 сантиметра, а у Комсомольска-на-Амуре – 649 сантиметров. К слову, 10 из подтопленных домов находятся в городе Юности.

Как сообщалось ранее, по прогнозу синоптиков до конца этой недели река возле Комсомольска-на-Амуре может подняться до отметки 750 сантиметров и выше. Опасным явление стало после достижения отметки в 650 сантиметров. На сегодняшний день уже обустроили пункты временного размещения на 100 человек. По городу расставлены мощные насосы, которые будут откачивать поступающую воду.

- Кроме жилья в Хабаровском крае от «большой воды» пострадали 760 земельных участков, одна тысяча 750 дач, 45 участков автодорог. Паводок навредил жителям Хабаровского, Нанайского, Бикинского, имени Лазо, Вяземского, Амурского, Охотского, Тугуро-Чумиканского, Верхнебуреинского и Комсомольского районов, - отметили в пресс-службе правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU