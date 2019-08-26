СЕГОДНЯ 06:09 2019-08-26T06:09:53+03:00

Машина врезалась в дерево в Хабаровске, пострадали водитель и пассажир Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в ночь с 24 на 25 августа на улице Павла Морозова машина Тоуота Рlатz вылетела с дороги и врезалась в дерево. По предварительной информации, за рулем находилась женщина, которая просто не справилась с управлением. Вместе с ней в дорожное происшествие попал и 28-летний пассажир.

Как сообщил информированный источник, у автолюбительницы диагностировали закрытый перелом правой бедренной кости со смещением отломков, ушибленную рану височной области. Ее госпитализировали в реанимационное отделение. Пассажир автомобиля получил синяки на голове, закрытый перелом основания левой плюсневой кости правой стопы и ссадины на колене и грудной клетке.

Известно, что у женщины отсутствовало водительское удостоверение. В отношении нее составили административный протокол, а ее машину поместили на специализированную площадку.

Автолюбителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU