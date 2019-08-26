2019-08-26T07:14:09+03:00
Происшествия

На даче в Комсомольске в мгновение исчез почти весь инструмент

Неизвестный пробрался в помещение через поврежденное окно
Александр ШТААЛЬ
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На даче в Комсомольске в мгновение исчез почти весь инструментНа даче в Комсомольске в мгновение исчез почти весь инструментФото: Тимур ХАНОВ
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Жительница Комсомольска-на-Амуре приехала на дачу и обнаружила, что в ее доме побывал некто. Этот неизвестный изрядно похозяйничал в помещении, забрав с собой газонокосилку, шуруповерт и шлифовальную машинку. Ущерб заявительница оценила в 18 тысяч рублей.

- Полицейские провели проверку и выяснили, что злоумышленник попал в помещение через окно, которые сам же вскрыл. Позже задержали причастного к краже 49-летнего местного жителя. К слову, ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На момент задержания фигурант успел продать электроинструменты, а деньги потратил на личные нужды. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время расследования подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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