2019-08-26T07:46:30+03:00
Общество

Оригинальное варенье и блины с лопаты стали «фишкой» фестиваля в Хабаровском крае

Мероприятие прошло в минувшую субботу, 24 августа, в поселке Дормидонтовка
Ольга КИВА
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Оригинальное варенье и блины с лопаты стали «фишкой» фестиваля в Хабаровском краеОригинальное варенье и блины с лопаты стали «фишкой» фестиваля в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае прошел Фестиваль варенья. Уникальное в своем роде событие объединило больше полутора тысяч человек. Желающие отведать угощение приехали в поселок Дормидонтовка в минувшую субботу, 24 августа.

- Среди гостей мероприятия были не только представители Хабаровского края, но и Приморья, Сахалинской области. На фестивале представили продукцию жители Хабаровска, а также Вяземского, Хабаровского и имени Лазо районов. Всего заявили к продаже больше 700 литров лакомства, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Покупателям предлагали не только традиционные, но и необычные виды этого угощения, например, варенье из помидоров, моркови, одуванчиков, тыквы. В некоторых случаях изготовители добавляли различные специи и ароматные травы. Продавали также домашнюю выпечку, сладости, овощи, соленья и маринады, шашлыки и молочные продукты.

Гости и участники фестиваля по традиции сварили на костре варенье дружбы и испекли блины на лопате. Из желающих попробовать свои силы в «Блин - Олимпиаде» выстроилась целая очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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