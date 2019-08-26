2019-08-26T09:27:17+03:00
Происшествия

В Смидовичском районе ЕАО продолжается борьба за сушу

Вода в реке Тунгуска поднялась за сутки на 48 сантиметров
Александр ШТААЛЬ
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В Смидовичском районе ЕАО продолжается борьба за сушуВ Смидовичском районе ЕАО продолжается борьба за сушуФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Смидовичском районе Еврейской автономии гидрологическая ситуация продолжает оставаться напряженной. Так, за сутки вода в реке Тунгуске поднялась на 48 сантиметров. На сегодняшний день сотрудники МЧС, администраций поселений и волонтеры укрепляют защитные сооружения, чтобы минимизировать ущерб.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, пока защитили от воды подъезд к селу Петровка Биробиджанского района. Своевременная отсыпка грунта не позволила залить дорогу и отрезать въезд в населённый пункт.

В целом обстановка в регионе выглядит следующим образом - подтоплено 156 жилых домов, пострадали 297 человек. В пункты временного размещения эвакуировали 44 человека, 17 из них – дети. Также от «большой воды» пострадали одна тысяча 913 приусадебных и 962 дачных участка, больше 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, 30 участков дорог общей протяжённостью почти 12 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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