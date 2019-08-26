Отрицательная разница между рожденными и умершими увеличивается в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 08:49 2019-08-26T09:26:25+03:00

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В Хабаровском крае отрицательная разница между родившимися и умершими продолжает увеличиваться. Так, с января по июнь 2019 года в регионе зафиксировали семь тысяч 57 случаев появления детей на свет, случаев смерти зарегистрировали восемь тысяч 920. При этом 31 усопший - это дети в возрасте до одного года. Разница составила минус одна тысяча 863. К слову, в 2018 году показатели несколько отличались – родившихся было семь тысяч 309, умерших восемь тысяч 638, разница составляла минус одна тысяча 329 человек.

Отметим также, что чаще всего смерть наступает в результате болезней системы кровообращения – гипертонической и ишемической болезней, инфарктов. Таких случаев зафиксировали четыре тысячи 438.

Как отметили в Хабаровскстате, с января по июнь 2019 года зарегистрировали 3 667 браков, а разводов две тысячи 404, за аналогичный период 2018 года оформили четыре тысячи 67 бракосочетаний и три тысячи 333 развода.

ИСТОЧНИК KP.RU