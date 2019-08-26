2019-08-26T09:26:24+03:00
Происшествия

Дамбы в микрорайоне Менделеева в Комсомольске подняли до восьми метров

Работы шли на улицах Безымянная, Сторожевая, в карьере САХ и в районе Индустриального шоссе
Александр ШТААЛЬ
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Дамбы в микрорайоне Менделеева в Комсомольске подняли до восьми метровДамбы в микрорайоне Менделеева в Комсомольске подняли до восьми метровФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре продолжается работа по укреплению гидрозащитных сооружений. На сегодняшний день уже подняли большую часть дамб в микрорайоне Менделеева до восьми метров.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в минувшее воскресенье, 25 августа, задействовали 37 самосвалов и 12 единиц бульдозеров, экскаваторов, погрузчиков, а также каток, необходимые для отсыпки. Работы шли на улицах Безымянная и Сторожевая, в карьере САХ и в районе Индустриального шоссе.

Напомним, на защиту города Юности от паводка также направили железнодорожные войска Министерства обороны. В качестве помощи выделили 13 единиц техники и 50 военнослужащих. Также защиту города от водной стихии обеспечивают спасатели и волонтеры. В ближайших планах укрепить отдельные участки на улице Сторожевой, карьере САХ, в районе Индустриального шоссе. За время работ уже использовали больше 38 тысяч кубических метров грунта.

Отметим, что работы по укреплению низких мест Хумминского шоссе продолжаются. Также на случай эвакуации оборудовали пункт временного размещения в ДЮЦ «Дземги» на 100 человек и пункт временного размещения на улице Вокзальной. Готовят места для подтопленцев во Дворце культуры «Алмаз».

ИСТОЧНИК KP.RU

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