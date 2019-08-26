«Россельхозбанк» увеличил вложения в российский агросектор на 13%

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-26T09:23:39+03:00

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Кредитный портфель «Россельхозбанка» в сегменте АПК на 1 июля 2019 года вырос с начала года на 6% и достиг 1,3 триллиона рублей. РСХБ за 1 полугодие выдал отечественным аграриям 582,6 миллиарда рублей, что на 13% превышает аналогичный показатель прошлого года.

По программе льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых предоставлено 126,8 миллиарда рублей против 91,3 миллиарда рублей в 2018 году. Банк остается лидером льготного кредитования АПК. Выданные средства сельхозтоваропроизводители направляют на сезонные работы, строительство и модернизацию перерабатывающих мощностей и систем хранения. Всего с момента запуска программы РСХБ предоставил порядка 460 миллиардов рублей льготных кредитов.

- «Россельхозбанк» не просто сохраняет темпы финансирования АПК, а синхронизирует кредитную политику с государственными задачами развития отрасли. Мы стремимся стимулировать приоритетные направления – увеличение экспорта сельхозпродукции, развитие малого бизнеса на селе, повышение уровня жизни на сельских территориях. В фокусе РСХБ проекты, которые обеспечат наибольший эффект для отрасли и будут способствовать инфраструктурным изменениям, - подчеркнула первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«Россельхозбанк» активно участвует в реализации инвестиционных проектов. Так, с начала 2019 года банк приступил к финансированию строительства и модернизации более 30 предприятий. Отдельное внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса АПК, в частности РСХБ направил на поддержку малых форм хозяйствования 27,1 миллиарда рублей, в том числе 18,4 миллиарда рублей по программе льготного кредитования.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU