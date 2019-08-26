2019-08-26T11:15:36+03:00
Происшествия

Гараж, набитый «липовым» алкоголем, довел торговца из Хабаровска до суда

Фигурант продавал контрафакт предпринимателям
Александр ШТААЛЬ
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Гараж, набитый «липовым» алкоголем, довел торговца из Хабаровска до судаГараж, набитый «липовым» алкоголем, довел торговца из Хабаровска до судаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске ждет суда 33-летний местный житель, которого обвиняют в незаконной торговле контрафактным алкоголем. Предварительно известно, что мужчина покупал алкогольную продукцию по заниженной стоимости на одной из оптовых баз города, а потом реализовывал ее предпринимателям.

- Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители нашли в гаражном боксе обвиняемого полторы тысячи бутылок. Содержимым была различная алкогольная продукция. При этом на товаре имелась маркировка с федеральными специальными марками с признаками подделки. Там же нашли и коробки с емкостями по 100 миллилитров и 14 пятилитровых бутылок с этиловым спиртом, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении фигуранта завели уголовное дело за «Производство, приобретение, хранение и перевозку товаров без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Расследование уже закончилось, материалы находятся в суде на рассмотрении. Если мужчину признают виновным, он может лишиться свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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