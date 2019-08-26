2019-08-26T11:13:55+03:00
Общество

Гараж спорткомплекса в Комсомольске закоптился из-за горящего утеплителя

Происшествие случилось в ночь с 25 на 26 августа
Александр ШТААЛЬ
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Гараж спорткомплекса в Комсомольске закоптился из-за горящего утеплителяГараж спорткомплекса в Комсомольске закоптился из-за горящего утеплителяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Комсомольске-на-Амуре в ночь с 25 на 26 августа полыхал гараж строящегося спорткомплекса. После поступления «сигнала» огнеборцы прибыли на место происшествия уже через три минуты. На тот момент в помещении никого не было. Во время разведки пожарные обнаружили, что на первом этаже горел складированный утеплитель.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пламя удалось локализовать довольно оперативно. Менее чем за час пожар полностью ликвидировали. От огня пострадали железобетонные конструкции помещения, а также утеплитель в количестве 300 кубических метров.

Отметим, что рядом не оказалось источников воды, поэтому огнеборцам пришлось тушить пламя привезенной автоцистернами жидкостью. В ликвидации пожара участвовали 15 человек, также задействовали пять единиц техники. На данный момент сотрудники Госпожнадзора устанавливают причины возгорания и виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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