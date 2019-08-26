2019-08-26T12:03:04+03:00
Происшествия

В список пострадавших от паводка в Биробиджане жильцы 146 жилых домов

По данным на утро 26 августа, «большая» вода также захватила 709 приусадебных участков
Александр ШТААЛЬ
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В список пострадавших от паводка в Биробиджане жильцы 146 жилых домовВ список пострадавших от паводка в Биробиджане жильцы 146 жилых домовФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане осматривают подтопленные территории и составляют список пострадавших от «большой» воды. По данным на восемь часов утра 26 августа, в областной столице вода зашла в 146 жилых домов, а также «захватила» 709 приусадебных участков. За прошедшие сутки количество подтопленных домов и участков не изменилось.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, пока еще продолжает действовать режим «Чрезвычайная ситуация». В пункты временно размещения уже эвакуировали 44 человека, три подтопленца находятся в областной больнице. Плюс к этом 10 человек перебрались на время к родственникам.

Отметим, что для пострадавших от паводка организовали трехразовое, полноценное питание и подвоз воды в подтопленные поселки. В подтопленных районах города медицинские работники проведут прививочную кампанию от ряда инфекционных заболеваний. Жителям города напоминают, что заявки на подвоз воды принимают по телефонам 2-22-85 или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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