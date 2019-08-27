СЕГОДНЯ 01:13 2019-08-27T01:13:29+03:00

Погода в Хабаровске на 27 августа 2019 года: до +26, без осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

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Над Дальним Востоком властвует низкое атмосферное давление. Один циклонический вихрь идёт по северу, другой южные рубежи затрагивает. Но пока именно нашему региону везёт. Маленький антициклон противостоит армии туч и облаков, разгоняя их и открывая небо солнцу. Но! Еврейская автономия будет греться лишь до обеда, потом ждём подход китайского циклона и осадки. Юг и Верхняя Бурея могут почувствовать циклон уже ближе к вечеру. А на севере дождь пройдёт под влиянием северных метеопроцессов и циклона, что циркулирует в тех местах.

В Биробиджане со второй половины дня дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +21+23.

В Хабаровске без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +24+26. Уровень Амура у краевого центра 625 см. В ближайшие два дня ожидается подъем уровня воды на 5-10 см, к 29 августа -1 сентября 630-650 см.

В Бикине вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +24+26.

В Советской Гавани и Ванино без садков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21+23.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +23+25. Уровень Амура у Города Юности 655 см.

В Чегдомыне вечером возможен дождь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +22+24.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +19+21. Уровень Амура в устье реки 165 см.

В Охотске дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +13+15.

ИСТОЧНИК KP.RU