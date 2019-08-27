2019-08-27T04:34:49+03:00
Общество

«Большая вода» покидает южные районы Хабаровского края

В малых реках бассейна Уссури наблюдается снижение уровня воды
Евгения МОЛОТОВА
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В малых реках бассейна Уссури наблюдается снижение уровня водыВ малых реках бассейна Уссури наблюдается снижение уровня воды
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По состоянию на 27 августа гидрологи фиксируют снижение уровня воды в Вяземском и Бикинском районах, а также в районе имени Лазо. Вода уходит, постепенно освобождая завоеванные территории. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Бикинском районе. Подтопления жилых домов здесь не отмечено. Затопленные огороды и приусадебные участки постепенно просыхают. Сейчас в зоне подтопления 154 придомовых территории в населенных пунктах Бикин, Лермонтовка, Оренбургское, Лесопильное и Покровка.

- Наблюдается тенденция к снижению воды в районах имени Лазо и Вяземском, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Так, в Вяземском районе подтоплены 45 приусадебных участков и 5 участков на поселковых дорогах. Ограничено движение между поселками Шумный и Медвежий.

В районе имени Лазо вода по-прежнему стоит на 22 земельных и 78 приусадебных участках. Аварийные службы сообщают о подтоплении участков дорог на подъезде к пограничной заставе Новосоветское, участке между селом Черняево и погранзаставой Невельское и между селами Переяславка и Аргунское. Движение здесь затруднено. Ситуация остается на контроле служб МЧС. Спасатели готовы оказать всю необходимую помощь населению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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