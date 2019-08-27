Гельминты атакуют жителей пригорода Хабаровска

СЕГОДНЯ 04:22 2019-08-27T04:31:06+03:00

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То, что почва в окрестностях сел Гаровка и Ракитное заражена яйцами гельминтов, выяснилось во время плановых осмотров земель сельскохозяйственных угодий. Специалисты отдела по государственному земельному надзору взяли пробы и обнаружили в них паразитов.

- Анализ на наличие личинок геогельминтов и их жизнеспособных яиц провели в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора». Общая площадь происследованных сельхозугодий составила 298,366 гектара. В ходе исследования в двух пробах из четырех обнаружены инвазионные яйца Ascarididae, - рассказала Елена Козыряцкая, специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Как отмечают в ведомстве, аскариды – это паразитические круглые черви, вызывающие аскаридоз, и в основном живущие в тонкой кишке человека. Однако они также могут проникать в печень, сердце и даже мозг. Один из способов заражения этими глистами – употребление в пищу овощей, ягод и фруктов, выращенных там, где земля заражена их яйцами, также их могут переносить мухи, садящиеся на пищевые продукты.

Поэтому санитарные врачи рекомендуют тщательно мыть еду, которую вы собираетесь употребить в пищу.

ИСТОЧНИК KP.RU