2019-08-27T05:13:39+03:00
Спорт

Тренерский штаб «СКА-Хабаровск» пополнил бывший футболист клуба

Александр Димидко завершил игровую карьеру и вернулся в родную команду в новом качестве
Василий ЗАДУНАЕВ
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Тренерский штаб «СКА-Хабаровск» пополнил бывший футболист клубаТренерский штаб «СКА-Хабаровск» пополнил бывший футболист клубаФото: ФК "СКА-Хабаровск"
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Всего за «СКА-Хабаровск» Александр Димидко провел 208 матчей и забил 21 мяч. Два года назад Александр, как капитан команды, вывел армейцев в Премьер-Лигу отечественного футбола, так что в Хабаровске этого игрока знают и уважают.

- Александр Димидко дебютировал за СКА в 2003 году. После четырёх сезонов в армейском клубе (132 матча, 17 голов) полузащитник перебрался в столичное "Динамо", вместе с которым завоевал бронзу Российской Премьер-Лиги. В Хабаровск Димидко возвращался дважды - в 2010 и 2016 годах, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Кроме того, футболист пробовал свои силы в брянском «Динамо», «Томи», «Мордовии», тульском «Арсенале», «Химках» и московском «Арарате». Теперь он будет работать в команде Алексея Поддубского, помогая главному тренеру готовить команду к новым футбольным поединкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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