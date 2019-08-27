Игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» планируют провести открытую тренировку для своих болельщиков

СЕГОДНЯ 06:23 2019-08-27T06:23:04+03:00

Пока же армейцы набирают игровую форму на льду арены «Ерофей»

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Вообще, как рассказали в клубе, игроки «Нефтяника» приступили к тренировкам на ледяном поле еще 9 августа. Неделя ушла на адаптацию команды, теперь тренировки стали по-настоящему интенсивными. Времени осталось немного 5 сентября стартует Кубок губернатора Хабаровского края по хоккею с мячом, а затем начнутся игры регулярного чемпионата страны.

В свою очередь тренерский штаб пытается нивелировать потери понесенные клубом в межсезонье, постараться, чтобы обновленная команда действовала как единый организм.

- Пробуются различные сочетания игроков, причем во всех линиях. Особую озадаченность наставников вызывают позиции бортовых полузащитников, значительно ослабленные после ухода из команды таких опытных мастеров, как Александр Ким, Янис Бефус и Олег Толстихин. Заменить их призвана молодежь, на которую сегодня выпадает особая ответственность, поделились в пресс-службе «СКА-Нефтяник».

Так же в этом сезоне к хабаровской команде присоединился полузащитник Виталий Усов бывший игрок казанского «Динамо» и нижегородского «Старта».

Так же на этой неделе команда планирует провести первую открытую тренировку для фанатов, о дате и месте, обещают в клубе, сообщат дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU