2019-08-27T09:01:30+03:00
Происшествия

Ночевка в хостеле Хабаровска обошлась женщине в 26 тысяч рублей

Соседка украла у нее деньги и серебряные сережки
Василий ЗАДУНАЕВ
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Ночевка в хостеле Хабаровска обошлась женщине в 26 тысяч рублейНочевка в хостеле Хабаровска обошлась женщине в 26 тысяч рублейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В полицию женщина обратилась утром, не обнаружив среди своих вещей кошелька и ювелирных украшений, которые она сняла перед сном. В общей сложности ущерб составил 26 тысяч рублей. Туристка ночевала в одном из хостелов расположенном в Индустриальном районе Хабаровска.

Сыщики недолго думая прибыли в гостиницу и выяснилось, что ее соседка по комнате ночью неожиданно вызвала такси и спешно куда-то отбыла. Поиски много времени не заняли, тем более что личность подозрительной соседки удалось установить достаточно быстро.

- Соседнее спальное место занимала приезжая из села Дормидонтовка района имени Лазо. Ранее 37-летняя подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи. Из колонии она освободилась в 2014 году, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержали подозреваемую по адресу регистрации, чужие серьги у нее нашли и изъяли, а вот деньги она успела пропить. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Незадачливая воровка может опять отправиться в места не столь отдаленные на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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