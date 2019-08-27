2019-08-27T07:41:43+03:00
Общество

«Россельхозбанк» предлагает новые пониженные ставки по рефинансированию ипотеки

Теперь рефинансировать ипотечный кредит возможно по ставке от 9,4% годовых
Петр САМСОНОВ
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Россельхозбанк предлагает новые пониженные ставки по рефинансированию ипотеки Фото: пресс-служба РоссельхозбанкаРоссельхозбанк предлагает новые пониженные ставки по рефинансированию ипотеки Фото: пресс-служба Россельхозбанка
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«Россельхозбанк» снизил ставки по акции «Не переплачивай». Теперь рефинансировать ипотечный кредит возможно по ставке от 9,4% годовых.

По условиям акции можно рефинансировать кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком. Сумма кредита до 20 миллионов рублей. Срок кредитования – до 30 лет.

Специальные процентные ставки «Не переплачивай» действуют до 1 октября 2019 (включительно). Подробные условия акции размещены на сайте банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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