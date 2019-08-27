В поселке Бельго Хабаровского края спасатели сдерживают паводок с помощью водоналивных дамб

СЕГОДНЯ 08:07 2019-08-27T08:54:54+03:00

Для укрепления дамб и береговых линий к месту подтопления доставлено и отсыпано около 50 тысяч кубометров песка

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В поселке Бельго Комсомольского района, который также может оказаться в зоне паводка, сотрудниками МЧС для защиты от «большой» воды» были развернуты водоналивные дамбы.

Всего вокруг здания развернуты, наполнены и закреплены 11 участков рукавной дамбы общей протяженностью 275 метров. Также спланировано применение водоналивной дамбы для защиты жителей района Малая Хапсоль.

- В настоящее время в Комсомольском городском округе в результате повышения уровня воды в реке Амур подтопленными оказались 17 жилых домов, 16 дачных и 7 приусадебных участков в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский. Восьмерых человек из числа жителей микрорайона Малая Хапсоль эвакуировали спасатели из частных домов, попавших в зону паводка. Все эвакуированные размещены в пункте временного размещения, развернутого на базе общежития «Дома молодежи». Все обеспечены предметами и вещами первой необходимости, в том числе и горячим питанием. В готовности принять население с подтопленных территорий еще два пункта временного размещения. Общая вместимость всех трех учреждений 240 человек, - прокомментировал Олег Волынкин, начальник главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Также организована работа по эвакуации животных из частных подворий в поселке Хорпинский в безопасную зону. Был создан специальный пункт на переулке Сельском, также граждане самостоятельно эвакуируют питомцев. Всего из зоны паводка вывезено 437 животных.

По состоянию на утро 27 августа уровень воды в Амуре у города Юности составил 673 сантиметров (+19 сантиметров за сутки), что превышает отметку опасного явления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/728263" frameborder="0"></iframe> Бельго.Амурский спасательный центр МЧС России

ИСТОЧНИК KP.RU