2019-08-27T08:54:54+03:00
Происшествия

В поселке Бельго Хабаровского края спасатели сдерживают паводок с помощью водоналивных дамб

Для укрепления дамб и береговых линий к месту подтопления доставлено и отсыпано около 50 тысяч кубометров песка
Василий ЗАДУНАЕВ
Поделиться:
В поселке Бельго Хабаровского края спасатели МЧС сдерживают паводок с помощью водоналевных дамбВ поселке Бельго Хабаровского края спасатели МЧС сдерживают паводок с помощью водоналевных дамбФото: Амурский спасательный центр МЧС России
Изменить размер текста:

В поселке Бельго Комсомольского района, который также может оказаться в зоне паводка, сотрудниками МЧС для защиты от «большой» воды» были развернуты водоналивные дамбы.

Всего вокруг здания развернуты, наполнены и закреплены 11 участков рукавной дамбы общей протяженностью 275 метров. Также спланировано применение водоналивной дамбы для защиты жителей района Малая Хапсоль.

- В настоящее время в Комсомольском городском округе в результате повышения уровня воды в реке Амур подтопленными оказались 17 жилых домов, 16 дачных и 7 приусадебных участков в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский. Восьмерых человек из числа жителей микрорайона Малая Хапсоль эвакуировали спасатели из частных домов, попавших в зону паводка. Все эвакуированные размещены в пункте временного размещения, развернутого на базе общежития «Дома молодежи». Все обеспечены предметами и вещами первой необходимости, в том числе и горячим питанием. В готовности принять население с подтопленных территорий еще два пункта временного размещения. Общая вместимость всех трех учреждений 240 человек, - прокомментировал Олег Волынкин, начальник главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Также организована работа по эвакуации животных из частных подворий в поселке Хорпинский в безопасную зону. Был создан специальный пункт на переулке Сельском, также граждане самостоятельно эвакуируют питомцев. Всего из зоны паводка вывезено 437 животных.

По состоянию на утро 27 августа уровень воды в Амуре у города Юности составил 673 сантиметров (+19 сантиметров за сутки), что превышает отметку опасного явления.

Бельго.Амурский спасательный центр МЧС России

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пятницу, 13-го, улицу Калинина в Хабаровске временно перекроют для автомобилистов
В Хабаровском крае продолжается подъем воды у населенных пунктов
На избирательных участках Хабаровского края будут дежурить социальные волонтеры
В Хабаровском крае медосмотр можно пройти после работы и по субботам
Ночевка в хостеле Хабаровска обошлась женщине в 26 тысяч рублей
Реку Богачева в Хабаровске перекрыли дамбой для спасения домов от затопления
«Россельхозбанк» предлагает новые пониженные ставки по рефинансированию ипотеки
В Хабаровском крае открылся фестиваль Национальной театральной премии «Золотая Маска»
Игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» планируют провести открытую тренировку для своих болельщиков
В Хабаровске вновь перенесут остановку дачных теплоходов
Тренерский штаб «СКА-Хабаровск» пополнил бывший футболист клуба
Гельминты атакуют жителей пригорода Хабаровска
Полицейские Хабаровского края готовятся к выборам
«Большая вода» покидает южные районы Хабаровского края
Угрозу для здоровья детей нашли в одном из развивающих центров в Хабаровске