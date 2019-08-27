2019-08-27T08:51:23+03:00
Происшествия

Реку Богачева в Хабаровске перекрыли дамбой для спасения домов от затопления

В городе опасаются не столько Амура, сколько обещанных синоптиками дождей
Петр САМСОНОВ
Поделиться:
Реку Богачева в Хабаровске перекрыли дамбой для спасения жилмассивов от затопленияРеку Богачева в Хабаровске перекрыли дамбой для спасения жилмассивов от затопленияФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

Речка Богачевка небольшая, ее нет даже на электронных картах Хабаровска, но городские власти опасаются, что ее переполнение дождевой водой может затопить несколько жилых кварталов от улицы Индустриальной до улицы Суворова вплоть до Пятой площадки.

Синоптики утверждают, что на город вновь надвигается сильный атмосферный фронт, что несет за собой обильные дожди в Хабаровске. Объем осадков может составить до 50 миллиметров, а так как коллекторы запечатаны, то воде просто некуда уходить, и обильные реки грозят разлиться по городу. Для того, чтобы соорудить на речке дамбу, муниципальным службам потребовался день работы и 15 КАМАЗов сланца, доставленного из ближайшего карьера.

- Перекрыв речку Богачева, мы начинаем непрерывную откачку стоков из коллектора в Амур, чтобы освободить его к началу дождей. В работу пускаем мощное оборудование: дизельную насосную установку производительностью в 720 кубометров воды в час и еще два насоса мощностью до 250 кубометров. Думаю, этого хватит, - подчеркнул Сергей Кравчук, мэр города Хабаровска.

Реку Богачева в Хабаровске перекрыли дамбой для спасения жилмассивов от затопления Фото: Администрация Хабаровска

Реку Богачева в Хабаровске перекрыли дамбой для спасения жилмассивов от затопленияФото: Администрация Хабаровска

Также в круглосуточном режиме воду откачивают из канализационных коллекторов в районе арены «Ерофей», проходит укрепление дамбы в районе затона - насосы обложили мешками с песком, чтобы защитить оборудование от наступающего уже со стороны Амура паводка.

Сейчас уровень Амура, по данным гидрологов, составляет 628 сантиметров, за сутки вода поднялась на семь сантиметров. Вода продолжает прибывать и может подняться до 6 метров 80 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пятницу, 13-го, улицу Калинина в Хабаровске временно перекроют для автомобилистов
В Хабаровском крае продолжается подъем воды у населенных пунктов
На избирательных участках Хабаровского края будут дежурить социальные волонтеры
В Хабаровском крае медосмотр можно пройти после работы и по субботам
Ночевка в хостеле Хабаровска обошлась женщине в 26 тысяч рублей
В поселке Бельго Хабаровского края спасатели сдерживают паводок с помощью водоналивных дамб
«Россельхозбанк» предлагает новые пониженные ставки по рефинансированию ипотеки
В Хабаровском крае открылся фестиваль Национальной театральной премии «Золотая Маска»
Игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» планируют провести открытую тренировку для своих болельщиков
В Хабаровске вновь перенесут остановку дачных теплоходов
Тренерский штаб «СКА-Хабаровск» пополнил бывший футболист клуба
Гельминты атакуют жителей пригорода Хабаровска
Полицейские Хабаровского края готовятся к выборам
«Большая вода» покидает южные районы Хабаровского края
Угрозу для здоровья детей нашли в одном из развивающих центров в Хабаровске