Реку Богачева в Хабаровске перекрыли дамбой для спасения домов от затопления

СЕГОДНЯ 08:30 2019-08-27T08:51:23+03:00

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Речка Богачевка небольшая, ее нет даже на электронных картах Хабаровска, но городские власти опасаются, что ее переполнение дождевой водой может затопить несколько жилых кварталов от улицы Индустриальной до улицы Суворова вплоть до Пятой площадки.

Синоптики утверждают, что на город вновь надвигается сильный атмосферный фронт, что несет за собой обильные дожди в Хабаровске. Объем осадков может составить до 50 миллиметров, а так как коллекторы запечатаны, то воде просто некуда уходить, и обильные реки грозят разлиться по городу. Для того, чтобы соорудить на речке дамбу, муниципальным службам потребовался день работы и 15 КАМАЗов сланца, доставленного из ближайшего карьера.

- Перекрыв речку Богачева, мы начинаем непрерывную откачку стоков из коллектора в Амур, чтобы освободить его к началу дождей. В работу пускаем мощное оборудование: дизельную насосную установку производительностью в 720 кубометров воды в час и еще два насоса мощностью до 250 кубометров. Думаю, этого хватит, - подчеркнул Сергей Кравчук, мэр города Хабаровска.

Реку Богачева в Хабаровске перекрыли дамбой для спасения жилмассивов от затопленияФото: Администрация Хабаровска

Также в круглосуточном режиме воду откачивают из канализационных коллекторов в районе арены «Ерофей», проходит укрепление дамбы в районе затона - насосы обложили мешками с песком, чтобы защитить оборудование от наступающего уже со стороны Амура паводка.

Сейчас уровень Амура, по данным гидрологов, составляет 628 сантиметров, за сутки вода поднялась на семь сантиметров. Вода продолжает прибывать и может подняться до 6 метров 80 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU