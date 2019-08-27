2019-08-27T10:50:18+03:00
Общество

В Хабаровском крае медосмотр можно пройти после работы и по субботам

Новые правила вступили в силу в июле и дают возможность работающим людям позаботиться о своем здоровье
Ксения ТУРТЫГИНА
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В Хабаровском крае медосмотр можно пройти после работы и по субботамВ Хабаровском крае медосмотр можно пройти после работы и по субботамФото: Правительство Хабаровского края
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Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, уже сегодня жители края могут пройти медицинский осмотр в вечернее время и по субботам, до 16 часов. Правила, регламентирующие время работы медиков, вступили в силу с июля этого года.

Есть и другие новшества: люди старше сорока лет могут проходить обследование ежегодно, а не по году рождения, как было ранее. Причем каждый год их обязательно отправят на онкологические скрининги – это бесплатно.

- Для тех, кто моложе сорока лет, скрининги на онкологические заболевания проводят раз в три года, - объяснила Ирина Филимончикова, заместитель начальника управления минздрава Хабаровского края. – Медосмотр они также могут проходить ежегодно.

Кроме того, Ирина Филимончикова напомнила, что сейчас ввиду наводнения проходит вакцинация от гепатита «А». Вода затапливает постройки, дворовые туалеты, огороды, пашни, а потом и колодцы и систему питьевого водоснабжения. Если в городах есть очистные сооружения, кстати, они сейчас работают в усиленном режиме, то в деревнях, где люди пользуются в основном скважинами, риск заражения многократно возрастает. Поэтому для сельского населения прививка обязательна, только она практически полностью исключит вероятность заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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