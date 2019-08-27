На избирательных участках Хабаровского края будут дежурить социальные волонтеры

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-27T10:48:57+03:00

На избирательных участках в Хабаровском крае будут дежурить социальные волонтеры Фото: Петр СОКОЛОВ

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Обсуждения касались организации и подготовки на территории Хабаровского края к предстоящим сентябрьским выборам.

В рамках проекта «Выбор без границ» на избирательных участках будут дежурить социальные волонтеры. Они помогут найти избирательные участки, а также добраться до них людям с ограниченными возможностями здоровья и пожилым. Место работы около 400 добровольцев будет согласовано с министерством социальной защиты населения края.

- Волонтеров можно будет узнать по специальной одежде. При необходимости они будут провожать от дома до избирательного участка. В ближайшее время для них будет организовано обучение, - отмечает Евгений Демин, председатель комитета по молодежной политике правительства края.

В день выборов - 8 сентября в крае будет организована бесперебойная работа всех видов общественного транспорта. Дополнительные рейсы автобусов организуют в Бикине, в Вяземском и Охотском районах.

В ходе совещания внимание также было уделено обеспечению энергетической безопасности. До 8 сентября все места для голосования будут обеспечены резервными источниками энергоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU