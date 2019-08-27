2019-08-27T11:01:38+03:00
Общество

В пятницу, 13-го, улицу Калинина в Хабаровске временно перекроют для автомобилистов

Теплосетевики будут менять аварийный участок магистрального трубопровода
Ксения ТУРТЫГИНА
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В пятницу, 13-го, улицу Калинина в Хабаровске временно перекроют для автомобилистовВ пятницу, 13-го, улицу Калинина в Хабаровске временно перекроют для автомобилистовФото: Владимир ЗЕНКОВ
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В городе готовятся к началу отопительного сезона, ремонтно-восстановительные работы в разгаре. Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, до того момента нужно отремонтировать около двадцати километров теплосетей.

Чтобы заменить аварийный участок магистрального трубопровода, энергетики на несколько дней перекроют автомобильное движение по улице Калинина. Трубу будут менять открытым способом – попросту разроют. Перекроют улицу в пятницу, 13 сентября. Движение восстановят утром понедельника, 16 сентября. Кроме того, энергетики должны будут восстановить и асфальтовое покрытие разрытого участка улицы.

Полным ходом идет работа на улице Лейтенанта Шмидта: здесь меняют участок теплотрассы длиной в шестьсот метров. На улице Ленина тоже наблюдается скопление рабочих, тяжелой техники и огромных ям. Здесь монтируют тепловую камеру и укладывают трубы большого диаметра: из расчета подавать тепло к новостройкам.

Работы на всех участках идут в две смены. Были простои из-за циклона, но капризы погоды – не оправдание для срыва отопительного сезона. Кстати, до его начала осталось около месяца – теплосети должны встать на циркуляцию двадцать пятого сентября. Паспорт готовности к зиме город получит по графику - до 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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