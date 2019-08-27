В Хабаровском крае продолжается подъем воды у населенных пунктов

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-27T10:47:57+03:00

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На Амуре у города Хабаровска продолжается небольшой подъем, уровень воды находится в пределах опасной отметки и сегодня на 6 часов утра составил 627 сантиметров над нулем графика поста, пойма затоплена на 3,2 метра. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 5-10 сантиметров.

В Хабаровском районе на реке Кур у села Новокуровка проходит гребень паводка категории неблагоприятного явления, в течение суток возможен подъем на 3-5 сантиметров. На реке Тунгуска у села Архангеловка гребень паводка ожидается 27-28 августа с дополнительным подъемом уровня воды на 10-15 сантиметров до отметок, близких к опасному значению. Пойма рек затоплена на 2,8-3,0 метра.

На Нижнем Амуре затоплена пойма на 0,2-3,6 метра. На участке Елабуга – Комсомольск-на Амуре уровни воды в пределах опасных отметок, на участке села Нижнетамбовское категории неблагоприятного явления. По прогнозу специалистов Дальневосточного УГМС, в ближайшие двое суток подъем продолжится на участке Елабуга-Троицкое на 5-10 сантиметров, у села Малмыж - на 20-25 сантиметров, на участке Комсомольск-на-Амуре - Богородское – на 30-40 сантиметров, Тахта - Николаевск-на-Амуре – на 15-20 сантиметров.

На реке Уссури гребень паводка подошел к устью, отмечается подтопление поймы на 1,8-2,9 метра в пределах Хабаровского края с сохранением неблагоприятных отметок уровня воды, у села Новосоветское уровень категории опасного явления. В ближайшие двое суток на реке Уссури ожидается снижение уровня воды на 10-15 сантиметров. Подтоплена пойма рек Кия, Подхоренок, Матай на 0,1-1,2 метра.

В районе имени Полины Осипенко на реке Амгунь проходит гребень паводка, в течение суток возможен подъем на 3-5 сантиметров, вероятно достижение неблагоприятной отметки. Пойма реки подтоплена на 0,3-1,0 метр, река Нимелен – на 1,3 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU