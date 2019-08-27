2019-08-27T12:40:22+03:00
Общество

Проезд открыт: рейсовые автобусы снова пойдут из Хабаровска в Мухен

Ремонтно-восстановительные работы на участке автодороги между населенными пунктами завершены
Евгения МОЛОТОВА
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Проезд открыт: рейсовые автобусы снова пойдут из Хабаровска в МухенПроезд открыт: рейсовые автобусы снова пойдут из Хабаровска в МухенФото: Евгения МОЛОТОВА
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Движение пассажирского транспорта по маршруту "Хабаровск - Мухен" было приостановлено 11 августа. По сообщению диспетчерской службы автовокзала, причиной введения ограничения стало состояние дорожного полотна. Трассу с похвальной регулярностью разбивают большегрузные автомобили.

- Дорога на Мухен была разбита лесовозами, которые курсируют по ней круглосуточно, невзирая на погодные явления, - рассказали в диспетчерской службе автовокзала. - Восьмого августа начались дорожные работы. Одиннадцатого было принято решение приостановить рейсовое сообщение для обеспечения безопасности пассажиров.

16 августа губернатор региона Сергей Фургал подписал распоряжение о прекращении движения на участке автодороги "Хабаровск - Мухен" транспорта массой свыше десяти тонн.

- Дорожное полотно приведено в нормальное состояние, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Хабаровского края. - В связи с этим сегодня, с девяти тридцати утра движение пассажирских автобусов рейса "Хабаровск-Мухен" остановлено.

Рейсовый автобус по маршруту "Хабаровск-Мухен" отправляется ежедневно в 15:50. Из Мухена в Хабаровск также каждый день в 6:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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