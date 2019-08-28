Погода в Хабаровске на 28 августа 2019 года: до +21, дождь
Циклоны определяют характер погоды на Дальнем Востоке. Облака затянули небо над регионом. Есть пара окон, сквозь которые солнце смотрит на землю и греет её. Но на большей части наших территорий пасмурно, идут дожди, местами, как в Приморье, сильные. Поэтому откажитесь на сегодня от морских и речных прогулок, и даже путешествий по континенту.
В Биробиджане дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +20+22.
В Хабаровске дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +19+21. Уровень Амура у краевого центра 629 сантиметров. В ближайшие два дня ожидается подъем уровня воды на 5-10 сантиметров, к 29 августа -1 сентября 630-650 сантиметров. Температура воды 18,8 градуса.
В Бикине дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +20+22.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +19+21.
В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +18+20. Уровень Амура у города Юности 673 сантиметра.
В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +21+23.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +19+21. Уровень Амура в устье реки 170 сантиметров.
В Охотске без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +15+17.
ИСТОЧНИК KP.RU