Уровень Амура в Хабаровске 28 августа 2019: вода на отметке 634 сантиметра

СЕГОДНЯ 02:15 2019-08-28T03:44:59+03:00

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В Хабаровске сегодня, 28 августа, вода в Амуре остановилась на отметке 634 сантиметра. Такие данные предоставили в Дальневосточном УГМС по состоянию на шесть часов утра. Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие два дня существенных изменений не ожидается.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, выше отметок опасного явления поднялась вода в Амуре также у сел Елабуга, Троицкое и Малмыж. Также превысила критическую отметку река Уссури у села Новосоветское. Подъем воды продолжится на Нижнем Амуре.

Выше отметки неблагоприятного явления поднялась вода на реке Уссури в Бикинском, Вяземском, имени Лазо районах и на реках Кур и Тунгуска в Хабаровском районе. На сегодняшний день подтопленными остаются поймы рек Уссури, Подхоренок, Кия, Кур, Тунгуска, Амгунь и Нимелен на глубину 0,5 – 3,2 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU