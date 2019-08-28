2019-08-28T03:44:05+03:00
Общество

Предприимчивая хабаровчанка сняла жилье, чтобы продать чужое имущество

К слову, товар она вынесла прямо из арендуемой ею же квартиры
Александр ШТААЛЬ
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Предприимчивая хабаровчанка сняла жилье, чтобы продать чужое имуществоПредприимчивая хабаровчанка сняла жилье, чтобы продать чужое имуществоФото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница Хабаровска решила подзаработать на сдаче квартиры в аренду. Она поселила постоялицу, взяла с нее оплату за месяц. Когда срок прошел, и через месяц женщина отправилась за очередным платежом, выяснилось, что квартиросъемщицы и след простыл, а вместе с ней исчезла часть имущества.

- Из помещения пропали холодильник, микроволновая печь, стиральная машина и мебель из прихожей. Ущерб потерпевшая оценила в 50 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские провели расследование и вскоре задержали 20-летнюю квартиросъемщицу. Выяснилось, что девушка продавала чужое имущество, пока жила в квартире. При этом она говорила покупателям, что собственница имущества, и распродает все, потому что собирается переезжать. Ранее к уголовной ответственности юную бизневумен не привлекали.

В отношении фигурантки завели и расследуют уголовное дело по статье «Кража». За этот проступок девушка рискует лишиться свободы на срок до пяти лет. Оперативники принимают меры к поиску и возврату похищенного имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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