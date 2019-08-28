«Черные» лесорубы в Хабаровском крае дорубились до лишения свободы

СЕГОДНЯ 03:47 2019-08-28T03:47:24+03:00

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В Хабаровском крае перед судом предстали «черные» лесорубы. Компания из четырех мужчин незаконно нарубила деревьев на 22 миллиона рублей. В такую сумму оценили ущерб от их действий. При этом среди уничтоженных насаждений были и особо ценные виды, например, ясень и дуб.

- Орудовали злоумышленники летом 2017 года на территории Озерного участкового лесничества, расположенного в Нанайском районе. Во время расследования двое участников вырубки признались в содеянном. У злоумышленников изъяли кран, лесовоз, трактор и бензопилы, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Фигурантам предъявили обвинение в незаконной рубке лесных насаждений. Позже суд признал всех четырех виновными в этом преступлении. Согласно приговору «черным» лесорубам назначили наказания от двух с половиной до четырех лет лишения свободы условно. На них возложили обязанность возместить ущерб. С этой целью на квартиры и машины фигурантов, а также на изъятую технику уже наложили арест.

ИСТОЧНИК KP.RU