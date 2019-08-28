Гидрологи дают неутешительные прогнозы по ситуации с паводком в Комсомольске

СЕГОДНЯ 04:25 2019-08-28T05:10:15+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре скорректировали прогноз по паводковой ситуации. Так, по мнению специалистов, вода в реке у берегов города Юности может достигнуть 760-820 сантиметров. Прохождение гребня паводка ожидается в период с 4 по 9 сентября.

Как отметили в управлении ГОЧС администрации города, утром 28 августа уровень воды в реке Амур составил 686 сантиметров. Гидрологи прогнозируют, что тенденция подъема воды будет 13 сантиметров в сутки. Напомним, неблагоприятной ситуация с паводком стала, когда уровень воды превысил отметку в 450 сантиметров, опасной она будет уже на уровне 650 сантиметров.

Напомним, в краевой столице сегодня утром, 28 августа, вода была на уровне 634 сантиметра. Также выше отметок опасного явления поднялась вода в Амуре у сел Елабуга, Троицкое и Малмыж. Также превысила критическую отметку река Уссури у села Новосоветское.

ИСТОЧНИК KP.RU