СЕГОДНЯ 04:41 2019-08-28T05:08:58+03:00

Министр образования ответит на вопросы родителей перед началом учебного года ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края

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Министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова ответит на вопросы родителей перед началом нового учебного года. Встреча с мамами и папами пройдет сегодня, 28 августа, в режиме онлайн. Начало в 17:00. У участников беседы будет возможность задать важные вопросы и получить на них развернутые ответы.

В видеоконференции будут участвовать кроме главы ведомства также специалисты минобрнауки, руководители образовательных организаций, заместители директора по воспитательной работе, а также председатели муниципальных родительских советов и родительская общественность региона, - прокомментировали в краевом министерстве образования и науки.

Чтобы принять участие в видеоконференции, родителей просят перейти по ссылке. Отметим также, что за беседой родителей и представителей госструктур можно будет следить на канале Краевого центра образования на YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU