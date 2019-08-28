2019-08-28T05:08:58+03:00
Общество

Министр образования ответит на вопросы родителей перед началом учебного года

Встреча онлайн пройдет сегодня, 28 августа, в 17:00
Ольга КИВА
Поделиться:
Министр образования ответит на вопросы родителей перед началом учебного года ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского краяМинистр образования ответит на вопросы родителей перед началом учебного года ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края
Изменить размер текста:

Министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова ответит на вопросы родителей перед началом нового учебного года. Встреча с мамами и папами пройдет сегодня, 28 августа, в режиме онлайн. Начало в 17:00. У участников беседы будет возможность задать важные вопросы и получить на них развернутые ответы.

В видеоконференции будут участвовать кроме главы ведомства также специалисты минобрнауки, руководители образовательных организаций, заместители директора по воспитательной работе, а также председатели муниципальных родительских советов и родительская общественность региона, - прокомментировали в краевом министерстве образования и науки.

Чтобы принять участие в видеоконференции, родителей просят перейти по ссылке. Отметим также, что за беседой родителей и представителей госструктур можно будет следить на канале Краевого центра образования на YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дом в ЕАО превратился в руины после взрыва газовоздушной смеси
В Биробиджане продолжают откачивать воду из «утонувших» районов
Гидрологи дают неутешительные прогнозы по ситуации с паводком в Комсомольске
«Черные» лесорубы в Хабаровском крае дорубились до лишения свободы
Предприимчивая хабаровчанка сняла жилье, чтобы продать чужое имущество
Уровень Амура в Хабаровске 28 августа 2019: вода на отметке 634 сантиметра
Бизнесменов в Комсомольске изгнали с казенной земли
Погода в Хабаровске на 28 августа 2019 года: до +21, дождь
«Сними наушники!»: на тротуарах Хабаровска появились особые граффити
Проезд открыт: рейсовые автобусы снова пойдут из Хабаровска в Мухен
В пятницу, 13-го, улицу Калинина в Хабаровске временно перекроют для автомобилистов
В Хабаровском крае продолжается подъем воды у населенных пунктов
На избирательных участках Хабаровского края будут дежурить социальные волонтеры
В Хабаровском крае медосмотр можно пройти после работы и по субботам
Ночевка в хостеле Хабаровска обошлась женщине в 26 тысяч рублей
Реку Богачева в Хабаровске перекрыли дамбой для спасения домов от затопления
В поселке Бельго Хабаровского края спасатели сдерживают паводок с помощью водоналивных дамб
«Россельхозбанк» предлагает новые пониженные ставки по рефинансированию ипотеки
В Хабаровском крае открылся фестиваль Национальной театральной премии «Золотая Маска»
Игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» планируют провести открытую тренировку для своих болельщиков
В Хабаровске вновь перенесут остановку дачных теплоходов
Тренерский штаб «СКА-Хабаровск» пополнил бывший футболист клуба
Гельминты атакуют жителей пригорода Хабаровска
Полицейские Хабаровского края готовятся к выборам
«Большая вода» покидает южные районы Хабаровского края
Угрозу для здоровья детей нашли в одном из развивающих центров в Хабаровске