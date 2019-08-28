2019-08-28T05:51:33+03:00
Общество

В Биробиджане продолжают откачивать воду из «утонувших» районов

Специальная техника работает как в городе, так и в близлежащих поселках
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Биробиджане продолжают откачивать воду из «утонувших» районовВ Биробиджане продолжают откачивать воду из «утонувших» районовФото: администрация Биробиджана
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Вода постепенно отступает с улиц Биробиджана и из подвалов жилых домов - в основном благодаря ежедневно продолжающейся откачке и самоотверженной работе десятков людей. Спецтехника выводит излишки воды из ручья Безымянный в реку Бира, проведены работы по расчистке выгребной ямы и уборке мусора во дворе дома по улице Пионерская, 65. Когда паводок схлынет, двор обработают дезинфицирующими средствами во избежание распространения инфекций.

- В поселке Партизанский-2 открыли шандор на 50% для пропуска воды с залива в реку Биру, - рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый. - На территории поселков Партизанский 1 и 2 работает мощная насосная станция производительностью в две тысячи кубометров в час, за 24 часа она перекачивает до 48 тысяч кубометров воды.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, сейчас силами управляющих компаний воду откачивают из подвалов многоквартирных жилых домов. От последствий паводка освободили подвалы по улице Миллера, 9, а также муниципальный угольный склад, на котором хранится топливо к зиме.

Так как подтопленных объектов в настоящий момент очень много, жителей города и окрестностей просят запастись терпением - очередь по откачке непременно дойдет до каждого дома и двора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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