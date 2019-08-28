СЕГОДНЯ 05:41 2019-08-28T05:51:25+03:00

Дом в ЕАО превратился в руины после взрыва газовоздушной смеси Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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Семья из поселка Волочаевка-2 в Еврейской автономии в мгновение лишилась своего дома из-за взрыва газовоздушной смеси. Последующего роения не наблюдали, однако сама постройка в мгновение превратилась в руины.

- Жильцы дома, расположенного на улице Набережной, временно переселились к родственникам. Прибывшие по вызову спасатели помогли пострадавшим вынести уцелевшие вещи и мебель на придворовую территорию. На месте происшествия работали следователи, полиция, скорая помощь и представители местной администрации, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Пока идет расследование этого инцидента, специалисты выясняют причины произошедшего. По предварительной версии, взрыв произошел при воспламенении искрой от насосного оборудования скопившейся газовоздушной смеси. Происшествие случилось в подвале дома, где находился подключенный газовый баллон.

ИСТОЧНИК KP.RU