2019-08-28T06:06:28+03:00
Общество

Уровень Амура в ЕАО постепенно снижается

Спад фиксируют практически на всех гидропостах в области
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Уровень Амура в ЕАО постепенно снижаетсяУровень Амура в ЕАО постепенно снижаетсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как это ни странно, но непогода и циклоны не повлияли на уровень воды в Амуре и малых реках Еврейской автономной области. Сейчас превышение отметки «Опасное явление» на Амуре зарегистрировано только в селах Нагибово и Ленинское. По прогнозам гидрологов, дальнейший спад уровня воды на большинстве водоемов продолжится в течение следующих двух дней, 29 и 30 августа.

- На сегодняшний день в зоне подтопления находится 41 населенный пункт, 150 жилых домов с населением 276 человек, сто из которых - дети. От стихии пострадали 2138 приусадебных участков, 962 дачи и более 42 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, - сообщили в пресс-службе правительства ЕАО. - Подтоплено 32 участка дорог общей протяженностью более 14 километров.

Губернатор области распорядился откачать воду и привести в порядок участки трасс, на сегодняшний день уже открыто движение по дачным маршрутам к поселку Щукинка в Биробиджане.

Тем временем во всех районах ЕАО продолжается борьба с паводком - сотрудники специальных и муниципальных служб, а также волонтеры укрепляют защитные сооружения, подвозят чистую воду в затопленные населенные пункты, комиссии уже приступили к оценке ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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