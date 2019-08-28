СЕГОДНЯ 06:51 2019-08-28T06:51:57+03:00

В Хабаровске 69 домов остаются без горячей воды Фото: Алексей ФОКИН

Коммунальный ресурс не подают в дома жителей Красной речки

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Многострадальная Красная речка продолжает жить без горячей воды - из-за проблем с трубопроводом паводок в Хабаровске не оставил шансов местным жителям на нормальное водоснабжение. С девятого августа МУП «Водоканал» принял решение приостановить подачу горячей воды в связи с ухудшением ее качества.

- Приостановлен отпуск горячего водоснабжения с котельной по улице Мельничной, 27 А потребителям микрорайона «Красная речка» до полной стабилизации качества воды, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Сегодня утром на городские улицы вышло 638 единиц транспорта: 32 трамвая, 20 троллейбусов, 586 автобусов. В уборке дворов и дорог днем задействовали 167 единиц техники, ночью - десять автомобилей, с улиц вывезли 63 кубометра песка и мусора.

За прошедшие сутки инспекторы вынесли решение об эвакуации 36 автомобилей за нарушение правил парковки, произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, номер «скорой» горожане набирали 626 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU