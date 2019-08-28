2019-08-28T07:49:21+03:00
Происшествия

В Комсомольске водитель попался с купленным в интернете удостоверением

Фальшивый документ нашли полицейские, остановившие авто для проверки
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Комсомольске водитель попался с купленным в интернете удостоверениемВ Комсомольске водитель попался с купленным в интернете удостоверениемФото: Татьяна РЯБИНИНА
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Стражи порядка остановили первый встречный легковой автомобиль для банальной проверки документов. Водитель, как ни в чем не бывало, предъявил полицейским удостоверение, однако последнее вызвало сомнение у сотрудников правоохранительных органов - уж больно походило на фальшивку. Проверка по базе данных ГИБДД подтвердила - такой документ в системе как зарегистрированный не значится.

- Со слов задержанного, поддельное удостоверение он приобрел на одном из сайтов в интернете, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - В отношении нарушителя тут же возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третей статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа».

Теперь ушлому водителю придется отвечать за свои действия перед законом. Пока мужчина дожидается конца расследования под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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