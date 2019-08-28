2019-08-28T09:47:24+03:00
Общество

«Живи, лес!»: в Хабаровском крае возродят спаленные пожаром леса

К участию в акции приглашают всех желающих
Ольга КИВА
Поделиться:
«Живи, лес!»: в Хабаровском крае возродят спаленные пожаром леса«Живи, лес!»: в Хабаровском крае возродят спаленные пожаром лесаФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае с 1 сентября по 31 октября пройдет ежегодная Всероссийская осенняя акция «Живи, лес!». Суть этого мероприятия заключается в посадке деревьев и сборе мусора в лесах. Также участники события организуют просветительские выступления об экологии.

- В этом году акцию проводят с целью восстановить уничтоженные пожаром леса в регионе. К участию приглашают всех желающих. Акцию проводит Федеральное агентство лесного хозяйства, - рассказали в краевом комитете по молодежной политике.

Отметим также, что в прошлом году активность проявили больше тысячи жителей края. Участники акции занимались посадками различных деревьев и кустарников в городских и поселковых скверах, парках, пришкольных участках и памятных аллеях. Всего высадили более одной тысячи 190 саженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Упертый и пьяный водитель без прав снова выбрался на дорогу в Биробиджане
Дровосеки и лесовики методично поедали экспортный лес в Хабаровском крае
В Хабаровском крае проверили, как оказывают помощь онкобольным
Мэру Биробиджана указали на опасную школу в городе
Парень в Хабаровском крае хотел выпить, но в магазин пошел за деньгами
В Хабаровском крае раздали больше миллиарда рублей семьям с детьми
В Комсомольске водитель попался с купленным в интернете удостоверением
Жителей частного сектора в Комсомольске предупреждают о надвигающейся угрозе
В Хабаровске 69 домов остаются без горячей воды
На «Сохранение лесов» в Хабаровском крае бросят новые тракторы «Беларус»
Уровень Амура в ЕАО постепенно снижается
Дом в ЕАО превратился в руины после взрыва газовоздушной смеси
В Биробиджане продолжают откачивать воду из «утонувших» районов
Министр образования ответит на вопросы родителей перед началом учебного года
Гидрологи дают неутешительные прогнозы по ситуации с паводком в Комсомольске
«Черные» лесорубы в Хабаровском крае дорубились до лишения свободы
Предприимчивая хабаровчанка сняла жилье, чтобы продать чужое имущество
Уровень Амура в Хабаровске 28 августа 2019: вода на отметке 634 сантиметра