«Живи, лес!»: в Хабаровском крае возродят спаленные пожаром леса
В Хабаровском крае с 1 сентября по 31 октября пройдет ежегодная Всероссийская осенняя акция «Живи, лес!». Суть этого мероприятия заключается в посадке деревьев и сборе мусора в лесах. Также участники события организуют просветительские выступления об экологии.
- В этом году акцию проводят с целью восстановить уничтоженные пожаром леса в регионе. К участию приглашают всех желающих. Акцию проводит Федеральное агентство лесного хозяйства, - рассказали в краевом комитете по молодежной политике.
Отметим также, что в прошлом году активность проявили больше тысячи жителей края. Участники акции занимались посадками различных деревьев и кустарников в городских и поселковых скверах, парках, пришкольных участках и памятных аллеях. Всего высадили более одной тысячи 190 саженцев.
ИСТОЧНИК KP.RU