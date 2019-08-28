«Живи, лес!»: в Хабаровском крае возродят спаленные пожаром леса

СЕГОДНЯ 08:31 2019-08-28T09:47:24+03:00

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В Хабаровском крае с 1 сентября по 31 октября пройдет ежегодная Всероссийская осенняя акция «Живи, лес!». Суть этого мероприятия заключается в посадке деревьев и сборе мусора в лесах. Также участники события организуют просветительские выступления об экологии.

- В этом году акцию проводят с целью восстановить уничтоженные пожаром леса в регионе. К участию приглашают всех желающих. Акцию проводит Федеральное агентство лесного хозяйства, - рассказали в краевом комитете по молодежной политике.

Отметим также, что в прошлом году активность проявили больше тысячи жителей края. Участники акции занимались посадками различных деревьев и кустарников в городских и поселковых скверах, парках, пришкольных участках и памятных аллеях. Всего высадили более одной тысячи 190 саженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU